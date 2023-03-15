Мёртвый мужчина найден на пляже в Севастополе
Тело мёртвого мужчины найдено на пляже под Севастополем. Такую информацию распространил главк Следственного комитета по Крыму. Сотрудники ведомства уже приступили выяснения обстоятельств произошедшего.
Согласно сообщению пресс-службы республиканского СК, личность мертвеца пока не установлена. Для определения причины смерти назначены необходимые экспертизы.
При первичном осмотре следов насильственной смерти на трупе не обнаружены. Мёртвое тело было найдено на пляже в поселке Андреевка.
Согласно прогнозу МЧС, завтра на территории Крыма ожидается небольшой дождь. Ночью и утром в отдельных районах туман. Температура воздуха ночью +1...+6°, на южном побережье до +9°; днем +12...+17°, в горах +6...+11°.
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