Мёртвый мужчина найден на пляже в Севастополе

При первичном осмотре следов насильственной смерти на трупе не обнаружены. Мёртвое тело было найдено на пляже в поселке Андреевка.

Согласно прогнозу МЧС, завтра на территории Крыма ожидается небольшой дождь. Ночью и утром в отдельных районах туман. Температура воздуха ночью +1...+6°, на южном побережье до +9°; днем +12...+17°, в горах +6...+11°.

