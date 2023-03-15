Мёртвый мужчина найден на пляже в Севастополе

Тело мёртвого мужчины найдено на пляже под Севастополем. Такую информацию распространил главк Следственного комитета по Крыму. Сотрудники ведомства уже приступили выяснения обстоятельств произошедшего.

Согласно сообщению пресс-службы республиканского СК, личность мертвеца пока не установлена. Для определения причины смерти назначены необходимые экспертизы.

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При первичном осмотре следов насильственной смерти на трупе не обнаружены. Мёртвое тело было найдено на пляже в поселке Андреевка.

Согласно прогнозу МЧС, завтра на территории Крыма ожидается небольшой дождь. Ночью и утром в отдельных районах туман. Температура воздуха ночью +1...+6°, на южном побережье до +9°; днем +12...+17°, в горах +6...+11°.

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Фото: sev.gov.ru
ТЕГИ:ПляжиТрупСевастополь
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