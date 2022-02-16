Тобольским школьникам задали задачу про остывание трупа

Задачу по биологии про остывание человеческого тела задали на дом восьмиклассникам средней школы № 5 Тобольска. Фотографию с текстом задачи в социальных сетях разместил возмущённый отец одного из учеников.

«Я извиняюсь, может я чего-то не понимаю, но что это за задачи такие???» - написал родитель.

В условиях детям предлагалось установить точное время убийства для алиби подозреваемого и вычислить время, за которое остынет тело умершего человека.