Тобольским школьникам задали задачу про остывание трупа

Задачу по биологии про остывание человеческого тела задали на дом восьмиклассникам средней школы № 5 Тобольска. Фотографию с текстом задачи в социальных сетях разместил возмущённый отец одного из учеников.

«Я извиняюсь, может я чего-то не понимаю, но что это за задачи такие???» - написал родитель.

В условиях детям предлагалось установить точное время убийства для алиби подозреваемого и вычислить время, за которое остынет тело умершего человека.

ФОТО: соцсети

«В 20:00 вечера был обнаружен труп убитого мужчины. На какое время должно быть алиби у подозреваемого, если известно, что тело отдает тепло 1,5°C в час?» — сказано в условиях задачи.

Директор школы Светлана Терентьева сообщила порталу 72.ru, что в силу последних трагических событий в Тобольске и Тюмени, где после падения с высоты погибли несколько подростков, условия задачи смутили и её саму. Но, как уточнила директор, преподаватель по биологии взяла эту задачу из учебника по криминалистике и при этом педагог предварительно проконсультировалась с психологом. Специалист заверил её в том, что психологической нагрузки для 15-летних подростков эта задача не несёт, так как в этом возрасте у подростков уже сформировано понимание смерти и её необратимости.

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Терентьева также рассказала, что такие задания помогают развивать несколько направлений, в частности, научную, математическую и функциональную грамотность подростков. Многим школьникам такая задача понравилась и некоторые из них вычислили время вплоть до минуты, заключила директор школы.

Ранее в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заслуженный учитель РФ, академик РАО Евгений Ямбург отметил, что советская система проверки знаний была слишком нагрузочной, она не подходит для современных реалий, а те, кто хотят отмены ЕГЭ, либо популисты, либо имеют корыстный интерес.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Аньков
ТЕГИ:УченикиРодителиШкола
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