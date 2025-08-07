В очереди у Крымского моста стоят почти 3,5 тысячи машин

Около 3,5 тысячи автомобилей находятся в очереди на подъездах к Крымскому мосту. Об этом сообщает информационный центр по автодорогам о ситуации на переправе.

По его данным, к 10:00 мск очереди на ручной досмотр перед мостом со стороны Тамани ожидают 2400 машин. Время ожидания - свыше пяти часов.

«В очереди... со стороны Керчи находится 1050 транспортных средств. Время ожидания более трех часов», - отметили в информцентре.

Минувшей ночь на Крымском мосту временно приостановили движение транспортных средств, его возобновили около 07:45 мск, пишет 360.ru. Примерно в 08:22 по Москве движение было вновь перекрыто, ограничения действовали более часа.

