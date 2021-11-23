В общественном транспорте Уфы будут выборочно проверять QR-коды
Выборочно проверять QR-коды теперь будут в общественном транспорте Уфы, соответствующее поручение дал мэр города Сергей Греков на оперативном совещании.
Татарстан первым из регионов России ввел систему QR-кодов в общественном транспорте с 22 ноября. Из автобусов и трамваев высадили сотни человек из-за отсутствия необходимых документов.
Отмечается, что теперь на транспорте будут делать выборочные проверки QR-кодов у пассажиров. Также глава города рекомендовал продолжить проверять перевозчиков на соблюдение мер по борьбе с коронавирусом.
Греков подчеркнул, что обязательное требование предъявлять QR-коды при поездках на трамваях, автобусах и троллейбусах Уфа вводить пока не собирается.
Музыкант, актер, солист и лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ранее отмечал, что введение QR-кодов вызовет возмущение и стычки на транспорте.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,4 млн+33 996 / сут.
Умерли
267 тыс.+1 243 / сут.
Выздоровели
8,1 млн+36 051 / сут.
- Пассажир рейса Шарм-эш-Шейх-Самара покончил с собой на борту самолета
- В Польше готовы обсудить с Россией миграционный кризис
- В общественном транспорте Уфы будут выборочно проверять QR-коды
- За простой общественного транспорта в Казани из-за пассажиров без QR-кодов введут штраф
- «Коммерсантъ»: Корейские хакеры атакуют российских политологов
- У парламентариев «Яблока» проверят регистрацию
- Бизнесмены попросили 100 млрд рублей на поддержку непродовольственной розницы
- Псаки отказалась комментировать планы США на Украине
- Ночь 23 ноября стала самой холодной с начала осени в Москве
- Эксперт: В России завершается четвертая волна COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru