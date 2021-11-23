В общественном транспорте Уфы будут выборочно проверять QR-коды

Отмечается, что теперь на транспорте будут делать выборочные проверки QR-кодов у пассажиров. Также глава города рекомендовал продолжить проверять перевозчиков на соблюдение мер по борьбе с коронавирусом.

Греков подчеркнул, что обязательное требование предъявлять QR-коды при поездках на трамваях, автобусах и троллейбусах Уфа вводить пока не собирается.

Музыкант, актер, солист и лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ранее отмечал, что введение QR-кодов вызовет возмущение и стычки на транспорте.

