В Общественной палате рассказали о трудностях введения QR-кодов в транспорте

Введение QR-кодов в транспорте на этапе покупки билетов нанесет сильный удар по отрасли, также возникнут трудности с верификацией документа, заявил член Общественной Палаты России, председатель общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов в пресс-центре НСН.

«Меры не до конца доработаны, если мы говорим о финансовом обосновании. Я считаю, что это мера не оправдает ожидания. Вводя коды, мы должны понимать, что, если в авиации это будет введено на этапе приобретения билета, то отрасль потеряет колоссальные суммы, потому что кратно снизится раннее бронирование. Мы против, чтобы требовали код на стадии покупки. Иностранные системы бронирования не будут проводить авторизацию через портал Госуслуг, следовательно, мы будем в разных условиях будем работать», - отметил Зотов.

Также, по его словам, возникнут проблемы с верификацией QR-кодов, например, в поездах.