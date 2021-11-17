В Общественной палате рассказали о трудностях введения QR-кодов в транспорте

Илья Зотов отметил, что мера может нанести колоссальный ущерб авиационной отрасли, но не принесет ожидаемого эффекта. 

Введение QR-кодов в транспорте на этапе покупки билетов нанесет сильный удар по отрасли, также возникнут трудности с верификацией документа, заявил член Общественной Палаты России, председатель общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов в пресс-центре НСН.

«Меры не до конца доработаны, если мы говорим о финансовом обосновании. Я считаю, что это мера не оправдает ожидания. Вводя коды, мы должны понимать, что, если в авиации это будет введено на этапе приобретения билета, то отрасль потеряет колоссальные суммы, потому что кратно снизится раннее бронирование. Мы против, чтобы требовали код на стадии покупки. Иностранные системы бронирования не будут проводить авторизацию через портал Госуслуг, следовательно, мы будем в разных условиях будем работать», - отметил Зотов.

Также, по его словам, возникнут проблемы с верификацией QR-кодов, например, в поездах.

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«Если мы говорим про железнодорожный транспорт, не совсем понятно, кто будет проверять коды на станциях, где поезд останавливается две-три минуты, а заходит несколько пассажиров. Верификацию физически невозможно сделать. Можно требовать QR-код при приобретение билета, но невозможно проверить, тот ли код был загружен», - рассказал он.

Ранее правительство направило в Госдуму законопроекты о введении в общественных местах и на транспорте QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса или перенесенное заболевание. В частности, ограничения коснутся самолетов и поездов. Первое чтение проектов запланировано на середину декабря.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:ТранспортКоронавирусQR-код
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