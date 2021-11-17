В Общественной палате рассказали о трудностях введения QR-кодов в транспорте
Илья Зотов отметил, что мера может нанести колоссальный ущерб авиационной отрасли, но не принесет ожидаемого эффекта.
Введение QR-кодов в транспорте на этапе покупки билетов нанесет сильный удар по отрасли, также возникнут трудности с верификацией документа, заявил член Общественной Палаты России, председатель общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов в пресс-центре НСН.
«Меры не до конца доработаны, если мы говорим о финансовом обосновании. Я считаю, что это мера не оправдает ожидания. Вводя коды, мы должны понимать, что, если в авиации это будет введено на этапе приобретения билета, то отрасль потеряет колоссальные суммы, потому что кратно снизится раннее бронирование. Мы против, чтобы требовали код на стадии покупки. Иностранные системы бронирования не будут проводить авторизацию через портал Госуслуг, следовательно, мы будем в разных условиях будем работать», - отметил Зотов.
Также, по его словам, возникнут проблемы с верификацией QR-кодов, например, в поездах.
«Если мы говорим про железнодорожный транспорт, не совсем понятно, кто будет проверять коды на станциях, где поезд останавливается две-три минуты, а заходит несколько пассажиров. Верификацию физически невозможно сделать. Можно требовать QR-код при приобретение билета, но невозможно проверить, тот ли код был загружен», - рассказал он.
Ранее правительство направило в Госдуму законопроекты о введении в общественных местах и на транспорте QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса или перенесенное заболевание. В частности, ограничения коснутся самолетов и поездов. Первое чтение проектов запланировано на середину декабря.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,2 млн+36 626 / сут.
Умерли
259 тыс.+1 247 / сут.
Выздоровели
7,9 млн+36 388 / сут.
- В Кремле прокомментировали возможную встречу Путина и Байдена
- Песков: Конца и края пандемии пока не видно
- Россия подаст жалобу в Верховный суд Амстердама по скифскому золоту
- СМИ: У проректора и финансового директора РАНХиГС провели обыски по делу Раковой
- Комитет Госдумы рекомендовал не разрешать полицейским стрелять при угрозе нападения
- Первый энергоблок БелАЭС отключился от сети
- Из больницы в Нижнем Тагиле украли 320 доз «Спутника V»
- Консультации России и США по двусторонним вопросам начались в Вене
- Минобороны Азербайджана заявило о семи погибших на границе с Арменией
- В России подтвердили еще 1247 смертей от коронавируса за 24 часа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru