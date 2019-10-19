В ОП призвали переложить проверку счетчиков с жильцов на управляющие компании
Глава Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам ОП РФ Игорь Шпектор прокомментировал для НСН инициативу об отмене бумажных сертификатов проверки счетчиков.
Росстантдарт внес на рассмотрение Госдумы законопроект об изменении порядка оформления проверки счетчиков. Предполагается, что бумажные документы, удостоверяющие факт проверки, будут выдаваться по желанию, а сведения будут вноситься в электронную базу данных ведомства. Таким образом, собственник сможет получить информацию о следующей проверки приборов учета через госуслуги, пишет «Российская газета».
Глава Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ Игорь Шпектор заявил в эфире НСН, что порядок в системе проверки счетчиков наводить нужно, однако, считает он, заниматься этим процессом должны управляющие компании и ТСЖ.
«Я считаю, что за проверку счетчиков должны отвечать управляющие компании или ТСЖ. Они получают деньги, поэтому, в первую очередь, это их задача. Что касается прихода кого-то, кто должен проверять счетчик – здесь, с моей точки зрения, могут быть различные инсинуации: кто придет, как это будет происходить, кто должен открыть дверь. Очень много пожилых людей, которые действительно забывают о проверке, да и молодежь тоже. Конечно, наладить в этом отношении порядок нужно. Что касается самой проверки, естественно, это должен делать специалист, но с представителем управляющей компании», - сказал он.
Отметим, что в Росстандарте считают, что подобные меры помогут искоренить сложившийся в стране мошеннический бизнес, когда владельцам квартир навязывают проверку счетчиков и вручают им фальшивые свидетельства. Как правило, жертвами злоумышленников становятся пожилые люди.
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