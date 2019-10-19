В ОП призвали переложить проверку счетчиков с жильцов на управляющие компании

«Я считаю, что за проверку счетчиков должны отвечать управляющие компании или ТСЖ. Они получают деньги, поэтому, в первую очередь, это их задача. Что касается прихода кого-то, кто должен проверять счетчик – здесь, с моей точки зрения, могут быть различные инсинуации: кто придет, как это будет происходить, кто должен открыть дверь. Очень много пожилых людей, которые действительно забывают о проверке, да и молодежь тоже. Конечно, наладить в этом отношении порядок нужно. Что касается самой проверки, естественно, это должен делать специалист, но с представителем управляющей компании», - сказал он.

Отметим, что в Росстандарте считают, что подобные меры помогут искоренить сложившийся в стране мошеннический бизнес, когда владельцам квартир навязывают проверку счетчиков и вручают им фальшивые свидетельства. Как правило, жертвами злоумышленников становятся пожилые люди.

