Жестко, но действенно. В Общественной палате поддержали единую платежку ЖКХ
Председатель Комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и дорогам Общественной палаты России в эфире НСН рассказал как единый платежный документ избавит систему ЖКХ от долгов.
Законопроект по введению в России единого платежного документа за жилищно-коммунальные услуги был внесен в Госдуму в июне 2019 года. Авторы законопроекта уверенны, что объединение всех платежек в одну будет способствовать снижению рисков хищения денег управляющими организациями, а также сделают расчеты за ЖКУ более прозрачными.
Председатель Комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и дорогам Общественной палаты России Игорь Шпектор в эфире НСН отметил, что подобная мера также будет способствовать сокращению долгов за жилищно-коммунальные услуги.
«Сейчас происходит так, что человек не оплачивает целый ряд коммунальных услуг, которые идут отдельными платежками. А оплачивает электроэнергию, которая идет в другой платежке. В результате воздействие на гражданина невозможно без обеспечения его электроэнергией, нельзя отключить воду, то есть вообще - способа работы с человеком нет, кроме как обращаться в суд, который надолго затягивается, потом откладывается. Поэтому сегодня в России долгов больше триллиона рублей за ЖКУ. Считаю, что в связи с этим идея единой платежки имеет определенную цель - уменьшить и полностью избавиться от долгов. И если человек не сможет оплатить что-то из этой платежки, то любая неоплата может дать возможность отключить ту же электроэнергию. Да это жестоко, не гуманно, но у нас есть постоянные неплательщики, которые заводят в тупик систему ЖКХ. Поэтому это [единый платежный документ] выход из положения», - сказал Шпектор.
Представитель Общественной палаты также отметил, что деление на разные «платежки» по разным видам услуг является чисто психологическим преимуществом для людей.
«Сегодня часто появляются статьи, сюжеты, которые, с моей точки зрения, голый популизм со стороны выступающих. Я понимаю, конечно, что проще давать по кусочку – это как цифра 999 рублей приятнее, чем 1002 рубля. Но это чисто психологическое воздействие на человека. На самом то деле все равно придется платить. Единая платежка это удобнее – заплатил один раз и все», - заключил собеседник НСН.
Инициаторы законопроекта уточняют, что в едином платежном документе будут пункты за управление, содержание, текущий ремонт дома, оплата всех поставляемых ресурсов и коммунальных услуг, плата за вывоз мусора и капремонт.
Ранее НСН сообщала, что Минстрой и Госдума обсуждают идею создания электронной базы персональных данных плательщиков коммунальных услуг. Председатель Комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и дорогам Общественной палаты России Игорь Шпектор в эфире НСН усомнился в необходимости электронной базы плательщиков коммунальных услуг.
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