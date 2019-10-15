Жестко, но действенно. В Общественной палате поддержали единую платежку ЖКХ

«Сейчас происходит так, что человек не оплачивает целый ряд коммунальных услуг, которые идут отдельными платежками. А оплачивает электроэнергию, которая идет в другой платежке. В результате воздействие на гражданина невозможно без обеспечения его электроэнергией, нельзя отключить воду, то есть вообще - способа работы с человеком нет, кроме как обращаться в суд, который надолго затягивается, потом откладывается. Поэтому сегодня в России долгов больше триллиона рублей за ЖКУ. Считаю, что в связи с этим идея единой платежки имеет определенную цель - уменьшить и полностью избавиться от долгов. И если человек не сможет оплатить что-то из этой платежки, то любая неоплата может дать возможность отключить ту же электроэнергию. Да это жестоко, не гуманно, но у нас есть постоянные неплательщики, которые заводят в тупик систему ЖКХ. Поэтому это [единый платежный документ] выход из положения», - сказал Шпектор.

Представитель Общественной палаты также отметил, что деление на разные «платежки» по разным видам услуг является чисто психологическим преимуществом для людей.

«Сегодня часто появляются статьи, сюжеты, которые, с моей точки зрения, голый популизм со стороны выступающих. Я понимаю, конечно, что проще давать по кусочку – это как цифра 999 рублей приятнее, чем 1002 рубля. Но это чисто психологическое воздействие на человека. На самом то деле все равно придется платить. Единая платежка это удобнее – заплатил один раз и все», - заключил собеседник НСН.

Инициаторы законопроекта уточняют, что в едином платежном документе будут пункты за управление, содержание, текущий ремонт дома, оплата всех поставляемых ресурсов и коммунальных услуг, плата за вывоз мусора и капремонт.

Ранее НСН сообщала, что Минстрой и Госдума обсуждают идею создания электронной базы персональных данных плательщиков коммунальных услуг. Председатель Комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и дорогам Общественной палаты России Игорь Шпектор в эфире НСН усомнился в необходимости электронной базы плательщиков коммунальных услуг.

