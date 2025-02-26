В Общественной палате призвали полностью заблокировать Google в России

По его словам, IT-гигант не раз был замечен в нарушении российских законов, а также «в грубом, беспрецедентном вмешательстве в правовое поле России».

Согласился с ним и член Совета при президенте РФ по правам человека Игорь Ашманов, который назвал Google «вражеским ресурсом».

«Не подчиняется законам, не платит штрафов, принадлежит нашему прямому врагу... Гугловские сервисы надо блокировать и ничего не произойдёт», - заключил он.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что в 2024 году российские суды четыре раза оштрафовали Google на общую сумму 15,1 млн рублей, сообщает RT.