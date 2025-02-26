В Общественной палате призвали полностью заблокировать Google в России
Сервисы американской корпорации Google следует полностью заблокировать на территории России. С таким призывом выступил глава комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов.
По его словам, IT-гигант не раз был замечен в нарушении российских законов, а также «в грубом, беспрецедентном вмешательстве в правовое поле России».
Согласился с ним и член Совета при президенте РФ по правам человека Игорь Ашманов, который назвал Google «вражеским ресурсом».
«Не подчиняется законам, не платит штрафов, принадлежит нашему прямому врагу... Гугловские сервисы надо блокировать и ничего не произойдёт», - заключил он.
Ранее в Роскомнадзоре заявили, что в 2024 году российские суды четыре раза оштрафовали Google на общую сумму 15,1 млн рублей, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru