«Снятия санкций мало»: Горелкин назвал условия для возобновления работы YouTube в РФ

Для возобновления работы видеохостинга YouTube в России недостаточно лишь снятия западных антироссийских санкций. Об этом в беседе с ТАСС заявил заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

По его словам, даже если Google вновь сможет проводить финансовые операции с российскими контрагентами и обслуживать свое оборудование в стране, остаются нерешенными несколько вопросов.

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Среди них он назвал непрозрачную политику блокировки аккаунтов российских медиа и блогеров, а также невыполнение судебных решений об удалении противоправного контента.

Помимо этого, парламентарий указал на необходимость исполнения требований закона «о приземлении», который обязывает Google открыть представительство в России. Он подчеркнул, что компания также должна оплатить все наложенные штрафы или договориться об урегулировании этого вопроса, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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