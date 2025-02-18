«Снятия санкций мало»: Горелкин назвал условия для возобновления работы YouTube в РФ

Для возобновления работы видеохостинга YouTube в России недостаточно лишь снятия западных антироссийских санкций. Об этом в беседе с ТАСС заявил заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

По его словам, даже если Google вновь сможет проводить финансовые операции с российскими контрагентами и обслуживать свое оборудование в стране, остаются нерешенными несколько вопросов.