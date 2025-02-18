«Снятия санкций мало»: Горелкин назвал условия для возобновления работы YouTube в РФ
Для возобновления работы видеохостинга YouTube в России недостаточно лишь снятия западных антироссийских санкций. Об этом в беседе с ТАСС заявил заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.
По его словам, даже если Google вновь сможет проводить финансовые операции с российскими контрагентами и обслуживать свое оборудование в стране, остаются нерешенными несколько вопросов.
Среди них он назвал непрозрачную политику блокировки аккаунтов российских медиа и блогеров, а также невыполнение судебных решений об удалении противоправного контента.
Помимо этого, парламентарий указал на необходимость исполнения требований закона «о приземлении», который обязывает Google открыть представительство в России. Он подчеркнул, что компания также должна оплатить все наложенные штрафы или договориться об урегулировании этого вопроса, передает «Радиоточка НСН».
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