Частные электросамокаты регистрировать необходимо — это нужно для того, чтобы понимать, кто владеет и управляет средством индивидуальной мобильности (СИМ), а при необходимости привлечь этого человека к ответственности за нарушения. Об этом НСН рассказала директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.

Инициативу о постановке на учет личных электросамокатов поддержали в Минтрансе России. Об этом сообщил телеканал «Москва 24». Ведомство предлагает обязать владельцев СИМ регистрировать их на «Госуслугах». Главная цель предлагаемого новшества — пересчитать частные самокаты и научиться фиксировать их нарушения с помощью камер. Эрдман согласилась с тем, что эта мера разумна и необходима.