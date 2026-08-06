Хватит ли ресурсов? Регистрация электросамокатов доберётся до «частников»
Регистрация частных СИМ действительно нужна, однако возникает вопрос, какие именно транспортные средства регистрировать и хватит ли у МВД ресурсов для контроля процесса, сказала НСН Ксения Эрдман.
Частные электросамокаты регистрировать необходимо — это нужно для того, чтобы понимать, кто владеет и управляет средством индивидуальной мобильности (СИМ), а при необходимости привлечь этого человека к ответственности за нарушения. Об этом НСН рассказала директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.
Инициативу о постановке на учет личных электросамокатов поддержали в Минтрансе России. Об этом сообщил телеканал «Москва 24». Ведомство предлагает обязать владельцев СИМ регистрировать их на «Госуслугах». Главная цель предлагаемого новшества — пересчитать частные самокаты и научиться фиксировать их нарушения с помощью камер. Эрдман согласилась с тем, что эта мера разумна и необходима.
«Вопрос учета и контроля частных СИМ стоит остро давно, равно как и разговоры про их регистрацию: это все звенья одной цепи. Это более трудоемкий, денежноемкий и сложный процесс, поэтому раскачивается он уже несколько сезонов. Прокатные самокаты уже прошли весь “эволюционный” путь учета, который сейчас должен быть повторен частными СИМ: идентификация пользователя и владельца, наличие регистрационного знака, фиксация нарушений. Закон о регистрации должен “привязать” СИМ к конкретному человеку по аналогии с автомобилем, чтобы мы понимали, кто им владеет, кто управляет или передал управление в нарушение правил и как этого человека найти. Естественно, закон о регистрации будет распространяться и на прокатные СИМ: весь флот в 500 тысяч электросамокатов будет зарегистрирован — в этом сомнений нет ни у кого», — сказала Эрдман.
Вместе с тем собеседница НСН усомнилась в том, что у государства получится в полной мере контролировать регистрацию СИМ.
«Как будет контролироваться, что человек зарегистрировал свой СИМ, какое подразделение МВД будет за это отвечать и хватит ли на это ресурса, большой вопрос. Также важно понять, какие типы СИМ будут подвергаться регистрации: например, размещать номера на моноколесе или электроскейтборде невозможно», — подытожил он.
Ранее Эрдман заявила, что у сервисов кикшеринга нет проблем с тем, чтобы идентифицировать вандала, испортившего электросамокат, даже если это бабушка.
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