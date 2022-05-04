Белгородские власти убрали скульптуру бабушки со знаменем Победы

В Белгороде убрали скульптуру бабушки со знаменем Победы, которая была установлена накануне. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр города Антон Иванов.

Отмечается, что это было сделано после выявления фактов вандализма. Неизвестные пытались залезть на скульптуру.

Сейчас власти ищут для нее новое место. По словам Иванова, оно будет выбрано так, чтобы до скульптуры невозможно было дотронуться.