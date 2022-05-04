Белгородские власти убрали скульптуру бабушки со знаменем Победы

В Белгороде убрали скульптуру бабушки со знаменем Победы, которая была установлена накануне. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр города Антон Иванов.

Отмечается, что это было сделано после выявления фактов вандализма. Неизвестные пытались залезть на скульптуру.

Сейчас власти ищут для нее новое место. По словам Иванова, оно будет выбрано так, чтобы до скульптуры невозможно было дотронуться.

Повредившие фигуру бабушки со знаменем Победы вандалы задержаны в столице

7 апреля в сети появилось видео, как бабушка в одном из украинских сел встретила со знаменем Победы приехавших солдатов ВСУ. Военные отдали женщине продукты, забрали флаг и начали его топтать. После этого она отказалась от гуманитарной помощи. Бабушка со знаменем победы стала одним из символов спецоперации на Украине.

Ранее Тушинский суд Москвы на 15 суток арестовал мужчину, который уничтожил инсталляцию бабушки со знаменем Победы.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПобедаУкраинаПамятникМэрБелгород
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