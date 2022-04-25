Суд в Москве рестовал уничтожившего инсталляцию бабушки со знаменем Победы

25-летний мужчина рассказал, что в момент совершения преступления был пьян, поэтому о самом инциденте ничего не помнит.

Сахарова признали виновным по статье «мелкое хулиганство, сопряженное с сопротивлением сотруднику правоохранительных органов». Также его оштрафовали на 50 тясч рублей по статье «публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ».

Ранее в Саратовской области суд приговорил депутата Госдумы Валерия Рашкина к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года по делу о незаконной охоте, сообщает RT.