Суд в Москве рестовал уничтожившего инсталляцию бабушки со знаменем Победы

Тушинский суд Москвы арестовал на 15 суток Романа Сахарова, уничтожившего инсталляцию бабушки со знаменем Победы, сообщает ТАСС.

Бабушкинский суд Москвы отправил ректора ВШСИ Анатолия Полянкина под домашний арест

25-летний мужчина рассказал, что в момент совершения преступления был пьян, поэтому о самом инциденте ничего не помнит.

Сахарова признали виновным по статье «мелкое хулиганство, сопряженное с сопротивлением сотруднику правоохранительных органов». Также его оштрафовали на 50 тясч рублей по статье «публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ».

Ранее в Саратовской области суд приговорил депутата Госдумы Валерия Рашкина к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года по делу о незаконной охоте, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: flickr/Joe Gratz
ТЕГИ:АрестыМоскваХулиганствоСуд
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры