В Нью-йорке для вакцинированных отменили требование ношения маски

Власти штата Нью-Йорк приняли решение отменить требование ношения маски в помещениях для вакцинированных людей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора штата Эндрю Куомо.

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Решение вступит в силу с 19 мая. Масочный режим в общественном транспорте планируется сохранить до осени.

Также согласно решениям властей с 19 мая будут отменены ограничения по числу посетителей в местах общественного питания. Кроме того, начиная с понедельника 17 мая, городской метрополитен переходит на круглосуточный режим работы.

Ранее стало известно, что число заражений коронавирусом за минувшие сутки в мире выросло на 589 тысяч. Такие данные привела Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Нью-ЙоркКоронавирусСША
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