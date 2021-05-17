В Нью-йорке для вакцинированных отменили требование ношения маски
Власти штата Нью-Йорк приняли решение отменить требование ношения маски в помещениях для вакцинированных людей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора штата Эндрю Куомо.
Решение вступит в силу с 19 мая. Масочный режим в общественном транспорте планируется сохранить до осени.
Также согласно решениям властей с 19 мая будут отменены ограничения по числу посетителей в местах общественного питания. Кроме того, начиная с понедельника 17 мая, городской метрополитен переходит на круглосуточный режим работы.
Ранее стало известно, что число заражений коронавирусом за минувшие сутки в мире выросло на 589 тысяч. Такие данные привела Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
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