ВОЗ: За сутки число заражений COVID-19 выросло на 589 тыс.
Число заражений коронавирусом за минувшие сутки в мире выросло на 589 тысяч. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), сообщает ТАСС.
Таким образом, общее число зарегистрированных случаев заражений превысило 162,77 млн.
За прошедшие 24 часа было также зарегистрировано свыше 11,1 тыс. смертей среди пациентов с COVID-19. По данным организации, всего за время пандемии в мире умерло более 3,37 млн человек.
Уточняется, что большинство заражений за прошедшие сутки были обнаружены в странах Юго-Восточной Азии (более 304 тыс.), Северной и Южной Америки (более 172 тыс. случаев) и Европы (более 65 тыс.).
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru