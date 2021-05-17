ВОЗ: За сутки число заражений COVID-19 выросло на 589 тыс.

Число заражений коронавирусом за минувшие сутки в мире выросло на 589 тысяч. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), сообщает ТАСС.

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Таким образом, общее число зарегистрированных случаев заражений превысило 162,77 млн.

За прошедшие 24 часа было также зарегистрировано свыше 11,1 тыс. смертей среди пациентов с COVID-19. По данным организации, всего за время пандемии в мире умерло более 3,37 млн человек.

Уточняется, что большинство заражений за прошедшие сутки были обнаружены в странах Юго-Восточной Азии (более 304 тыс.), Северной и Южной Америки (более 172 тыс. случаев) и Европы (более 65 тыс.).

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВОЗКоронавирус
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