В новых регионах перейдут на общероссийский пенсионный возраст до конца 2027 года
Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области перейдут на общероссийский пенсионный возраст до конца 2027 года. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по социальной политике, труду и делам ветеранов Ярослав Нилов.
В среду Совет Федерации одобрил два закона об особенностях пенсионного и социального обеспечения в новых регионах РФ.
Как отметил Нилов, ко второму чтению документа была скорректирована норма, которая предусматривала введение единого пенсионного возраста на новых территориях до 2032 года.
«Сокращен переходный период, в течение которого новые регионы своими местными законами будут постепенно свои параметры доводить до тех параметров, которые действуют в РФ», — приводит слова парламентария ТАСС.
Ранее депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» предложили снизить возраст выхода на пенсию в новых регионах до 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.
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