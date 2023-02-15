В новых регионах перейдут на общероссийский пенсионный возраст до конца 2027 года

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области перейдут на общероссийский пенсионный возраст до конца 2027 года. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по социальной политике, труду и делам ветеранов Ярослав Нилов.

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В среду Совет Федерации одобрил два закона об особенностях пенсионного и социального обеспечения в новых регионах РФ.

Как отметил Нилов, ко второму чтению документа была скорректирована норма, которая предусматривала введение единого пенсионного возраста на новых территориях до 2032 года.

«Сокращен переходный период, в течение которого новые регионы своими местными законами будут постепенно свои параметры доводить до тех параметров, которые действуют в РФ», — приводит слова парламентария ТАСС.

Ранее депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» предложили снизить возраст выхода на пенсию в новых регионах до 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:Ярослав НиловГосдумаПенсионный ВозрастРегионы
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