В Госдуме предложили снизить пенсионный возраст в новых регионах России

Лидер фракции Сергей Миронов обратил внимание, что до включения новых территорий в состав РФ пенсионный возраст в Донецкой и Луганской народных республиках составлял 60 лет для мужчин, 55 лет для женщин, в Запорожской и Херсонской областях — 60 лет.

«Получается, что пенсионные условия для наших новых сограждан ухудшились. Такую ситуацию нужно срочно менять. Тем более что нынешние условия жизни на этих территориях гораздо сложнее, чем в других регионах РФ», — подчеркнул политик.

Парламентарии предлагают внести необходимые поправки в закон «О страховых пенсиях». Новые нормы распространят на граждан, имеющих страховой стаж не менее 15 лет, полученный в период с 18 марта 2014 года при работе в новых регионах.

