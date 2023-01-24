В Госдуме предложили снизить пенсионный возраст в новых регионах России
Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» предложили установить возраст выхода на пенсию в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин в новых регионах России. Соответствующий законопроект направлен на заключение в правительство, передает ТАСС.
Лидер фракции Сергей Миронов обратил внимание, что до включения новых территорий в состав РФ пенсионный возраст в Донецкой и Луганской народных республиках составлял 60 лет для мужчин, 55 лет для женщин, в Запорожской и Херсонской областях — 60 лет.
«Получается, что пенсионные условия для наших новых сограждан ухудшились. Такую ситуацию нужно срочно менять. Тем более что нынешние условия жизни на этих территориях гораздо сложнее, чем в других регионах РФ», — подчеркнул политик.
Парламентарии предлагают внести необходимые поправки в закон «О страховых пенсиях». Новые нормы распространят на граждан, имеющих страховой стаж не менее 15 лет, полученный в период с 18 марта 2014 года при работе в новых регионах.
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