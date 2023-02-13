Володин: Российские стандарты соцзащиты начнут действовать в новых регионах с 1 марта
Решения, обеспечивающие оказание мер социальной поддержки жителям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, должны начать действовать с 1 марта. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Как отметил политик, от жителей новых регионов регулярно поступают обращения с вопросами о выплатах пособий, субсидий, пенсий, мерах поддержки ветеранов и инвалидов, стандартах здравоохранения и образования. Председатель Госдумы указал, что граждане должны получать поддержку и чувствовать себя защищенными так же, как и в других регионах России.
«Если брать по аналогии с Крымом и Севастополем, нам потребовалось принять порядка 70 законов, чтобы интегрировать эти субъекты в единое правовое пространство. <...> Вопрос формирования единого правового поля — приоритет в работе», — написал Володин.
Госдума уже приняла 18 законов для интеграции новых регионов РФ, еще 20 документов находятся на рассмотрении.
Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин провел в ДНР и ЛНР совещания по вопросу программы социально-экономического развития республик до 2030 года, напоминает Ura.ru. Власти планируют в том числе привести уровень жизни в регионах в соответствие с общероссийским и создать комфортные условия жизни для населения.
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