В новых домах собственников хотят освободить от платы за капремонт

Собственников квартир в новых домах предложили освободить от взносов на капремонт. С инициативой выступил член комитета Совета Федерации по социальной политике Сергей Леонов. По его словам, жильцы смогут не платить на капремонт пять лет после ввода дома в эксплуатацию. Соответствующие изменения сенатор предлагает внести в Жилищный кодекс России, пишут «Известия».

Сейчас собственники в регионах начинают перечислять эти взносы в разное время: в одних субъектах через год, в других — через три.

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По мнению сенатора, эту систему необходимо унифицировать на федеральном уровне, передает Ura.ru.

Полностью от уплаты взносов на капитальный ремонт освобождены сейчас лишь жильцы аварийных домов и подлежащих сносу.

Ранее сообщалось, что руководитель Фонда капремонта Магаданской области арестован за взятку.


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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:Капремонт
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