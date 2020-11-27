В новых домах собственников хотят освободить от платы за капремонт
Собственников квартир в новых домах предложили освободить от взносов на капремонт. С инициативой выступил член комитета Совета Федерации по социальной политике Сергей Леонов. По его словам, жильцы смогут не платить на капремонт пять лет после ввода дома в эксплуатацию. Соответствующие изменения сенатор предлагает внести в Жилищный кодекс России, пишут «Известия».
Сейчас собственники в регионах начинают перечислять эти взносы в разное время: в одних субъектах через год, в других — через три.
По мнению сенатора, эту систему необходимо унифицировать на федеральном уровне, передает Ura.ru.
Полностью от уплаты взносов на капитальный ремонт освобождены сейчас лишь жильцы аварийных домов и подлежащих сносу.
Ранее сообщалось, что руководитель Фонда капремонта Магаданской области арестован за взятку.
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