В новых домах собственников хотят освободить от платы за капремонт

Собственников квартир в новых домах предложили освободить от взносов на капремонт. С инициативой выступил член комитета Совета Федерации по социальной политике Сергей Леонов. По его словам, жильцы смогут не платить на капремонт пять лет после ввода дома в эксплуатацию. Соответствующие изменения сенатор предлагает внести в Жилищный кодекс России, пишут «Известия».

Сейчас собственники в регионах начинают перечислять эти взносы в разное время: в одних субъектах через год, в других — через три.