Рост тарифов на услуги ЖКХ с 1 января в Москве будет ниже инфляции
Рост тарифов на услуги ЖКХ с 1 января 2021 года в Москве будет ниже инфляции, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.
В правительстве приняли решение увеличить ставку платы за пользование помещениями государственного жилищного фонда на 3,5%. Ставку платы за содержание жилого помещения проиндексируют на 4,6%.
Также в пресс-службе отметили, что минимальный размер взноса на капремонт увеличится на 3,5%.
Новые индексированные тарифы за электроэнергию, воду и отопление будут установлены позже и вступят в силу не ранее 1 июля 2021 года.
При этом существующие льготы и другие меры соцподдержки граждан по оплате услуг ЖКХ продолжают действовать, подчеркнули в правительстве.
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