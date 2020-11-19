Руководитель Фонда капремонта Магаданской области арестован за взятку

Следователи возбудили уголовное дело против руководителя Фонда капремонта Магаданской области. Он был задержан при получении взятки, сообщает СУ СК России по региону.

16 ноября в Магадане он получил от представителя двух компаний 660 тысяч рублей. Взамен он обещал согласовать вопрос о проведении негосударственных экспертиз по ранее заключенным контрактам, не создавать препятствий при подписании актов выполненных работ по капремонту домов.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «коммерческий подкуп в крупном размере», суд отправил его под домашний арест.