Руководитель Фонда капремонта Магаданской области арестован за взятку
Следователи возбудили уголовное дело против руководителя Фонда капремонта Магаданской области. Он был задержан при получении взятки, сообщает СУ СК России по региону.
16 ноября в Магадане он получил от представителя двух компаний 660 тысяч рублей. Взамен он обещал согласовать вопрос о проведении негосударственных экспертиз по ранее заключенным контрактам, не создавать препятствий при подписании актов выполненных работ по капремонту домов.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «коммерческий подкуп в крупном размере», суд отправил его под домашний арест.
Прошлого руководителя Фонда капремонта Магаданской области отстранили от должности за растрату средств организации на личные нужды: полеты бизнес-классом, дорогие гостиницы и подарки, сообщает РИА Новости.
Между тем, в Салехарде (ЯНАО) бывшего вице-спикера думы ямальской столицы Александра Пизняка ранее приговорили к 8 годам колонии строгого режима, сообщает Ura.ru.
Суд признал его виновным в получении взятки 3 млн. 800 тыс. рублей. Пизняк также должен будет выплатить государству штраф в размере взятки.
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