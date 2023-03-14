В новостройки по реновации переедет более 5 тысяч жителей Даниловского района столицы
В Даниловском районе столицы уже заселяются две новостройки по реновации, а в конце марта планируется сдача еще одной многоэтажки. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Глава города отметил, что в новое жильё по реновации уже заселилось более 280 человек, переехавших из трёх старых домов. Всего в новые квартиры переедет более 5 тысяч человек.
Отмечается, что столичные многоэтажки, построенные по программе реновации, сделаны комфортными и доступными для маломобильных граждан. На первых нежилых этажах планируется разместить магазины, кафе и офисы.
По словам градоначальника, в программу реновации в Даниловском районе Москвы включена 31 многоэтажка.
Ранее сообщалось, что два жилых корпуса по программе реновации построят на северо-востоке Москвы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+9 526 / сут.
Умерли
397 тыс.+44 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+12 406 / сут.
- МЧС: Возгорание произошло на территории ТЭЦ-2 в Ижевске
- Власти Брянской области опровергли информацию об атаке химзавода украинским дроном
- Законопроект об упрощённом признании военных погибшими и пропавшими внесён в Госдуму
- Эмигрировавший в Израиль актер Белый рассказал о ненависти со стороны россиян
- Олигарх Дерипаска посоветовал быстро продавать доллары
- Украина попросила у Финляндии четыре поезда
- Родственник основателя «Ашан» погиб под лавиной в Альпах
- Захарова: Зерновая сделка продлена на 60 дней из-за «перекоса» в исполнении условий
- Сигал назвал процент любящих Россию американцев
- В Чечне развенчали фейки о встрече Путина и Кадырова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru