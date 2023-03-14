В новостройки по реновации переедет более 5 тысяч жителей Даниловского района столицы

В Даниловском районе столицы уже заселяются две новостройки по реновации, а в конце марта планируется сдача еще одной многоэтажки. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

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Глава города отметил, что в новое жильё по реновации уже заселилось более 280 человек, переехавших из трёх старых домов. Всего в новые квартиры переедет более 5 тысяч человек.

Отмечается, что столичные многоэтажки, построенные по программе реновации, сделаны комфортными и доступными для маломобильных граждан. На первых нежилых этажах планируется разместить магазины, кафе и офисы.

По словам градоначальника, в программу реновации в Даниловском районе Москвы включена 31 многоэтажка.

Ранее сообщалось, что два жилых корпуса по программе реновации построят на северо-востоке Москвы.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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