В новостройки по реновации переедет более 5 тысяч жителей Даниловского района столицы

Глава города отметил, что в новое жильё по реновации уже заселилось более 280 человек, переехавших из трёх старых домов. Всего в новые квартиры переедет более 5 тысяч человек.

Отмечается, что столичные многоэтажки, построенные по программе реновации, сделаны комфортными и доступными для маломобильных граждан. На первых нежилых этажах планируется разместить магазины, кафе и офисы.

По словам градоначальника, в программу реновации в Даниловском районе Москвы включена 31 многоэтажка.

Ранее сообщалось, что два жилых корпуса по программе реновации построят на северо-востоке Москвы.

