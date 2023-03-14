Два жилых корпуса по программе реновации построят на северо-востоке Москвы

Два жилых корпуса в рамках программы реновации строятся в районе Останкинский (СВАО). Дома возводятся по адресу: улица Бочкова, з/у 11А.1. Сейчас устанавливаются шпунтовое ограждение и фундаментная плита паркинга. Новостройки сдадут в эксплуатацию в 2025 году. Об этом заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.



Оба строения переменной этажности возводятся по индивидуальному проекту. Под дворовым пространством появится одноуровневый подземный паркинг.



Фасады зданий будут отделаны трехслойными стеновыми панелями, которые облицуют пиленым кирпичом. На них появятся декоративные корзины для кондиционеров, а входные группы украсят витражами.



Всего проектом предусмотрено 488 жилых помещений (129 однокомнатных квартир, 266 двухкомнатных и 93 трехкомнатных), три из которых приспособят для маломобильных москвичей. В них будут расширены коридоры и дверные проемы, а также установлена специальная сантехника. Во всех квартирах предусмотрена готовая улучшенная отделка, отвечающая столичным стандартам реновации.



Первые этажи домов будут нежилыми. Здесь откроются культурные, коммерческие и социальные объекты. В жилой части дома разместятся лифтовый холл, помещение для уборочного инвентаря, колясочные, технические помещения и почтовые ящики.



Вход в дом, пол вестибюля и лифтовый холл будут находиться на уровне поверхности земли, что создаст дополнительные удобства для людей с детскими колясками и инвалидов, а плитка с шероховатой поверхностью защитит от скольжения.



Также строители установят системы охраны входа в здание, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Кроме того, проектом предусмотрены пожарная сигнализация и системы видеонаблюдения.



Во дворе возведут детскую и спортивную площадки, а также оборудуют место для отдыха взрослых.

