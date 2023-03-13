Собянин рассказал о планах благоустройства Цветного бульвара
Мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте раскрыл детали предстоящего благоустройства Цветного бульвара. По его словам, жителей столицы ожидают изменения рядом с Цирком Никулина, а также на площади перед выходом с метро.
Так, общественные туалеты у выхода из метро переместят, обновится покрытие пешеходной зоны, появятся газоны, лавочки и современные фонари.
Изменения коснутся и «неба» над Цветным бульваром, «паутину» проводов для уюта и комфорта уберут в подземную кабельную канализацию.
Ранее Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры ТиНАО. По его словам, за счет инвесторов там построят восемь школ и 14 детских садов. Только в поселении Сосенском организуют восемь детских садов на 1 тыс. 740 мест в 2024 году, уточнил Собянин.
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