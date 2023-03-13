Собянин рассказал о планах благоустройства Цветного бульвара

Мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте раскрыл детали предстоящего благоустройства Цветного бульвара. По его словам, жителей столицы ожидают изменения рядом с Цирком Никулина, а также на площади перед выходом с метро.

Так, общественные туалеты у выхода из метро переместят, обновится покрытие пешеходной зоны, появятся газоны, лавочки и современные фонари.