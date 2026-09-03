Пашинян: Ереван и Москва договорились об «инвентаризации» отношений
Армения и Россия намерены «инвентаризировать» двусторонние отношения. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, передает ТАСС.
По словам политика, в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Киргизии возникла идея об «инвентаризации» отношений двух государств, «чтобы понять, что это означает на практике».
«То есть какие есть подглавы под этим заголовком, и по каким... у нас одинаковое восприятие, а по каким имеем отличную позицию, по каким... позитивное мнение, а по каким - неоднозначное», - указал Пашинян.
Ранее премьер на встрече с Владимиром Путиным заявил, что Армения отказывается от проведения референдума по вопросу вступления в Евросоюз.
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