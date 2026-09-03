Футбольный газон нельзя подготовить за день или неделю, он требует постоянного ухода, заявила главный спортивный агроном «Ростех Арены» Александра Воробей в пресс-центре НСН.

«На «Ростех Арене» семь специалистов, которые отвечают за подготовку инфраструктуры на стадионе. Если говорим про футбольные матчи, подготовка начинается не за один день. Мы ухаживаем и обслуживаем футбольное поле постоянно, это та система, которая требует постоянного внимания. У нас нет выходных, мы должны следить за ним в режиме реального времени. Мы проводим и матчи регби, это определенная направленность нашего стадиона, за несколько часов мы можем перестроить поле на регби, но само поле требуется ухода 24 часа семь дней в неделю. Мы следим за влажностью, за всеми элементами поля, заботимся постоянно», - рассказала она.

«Ростех Арена» - стадион в Калининграде, построенный в 2018 году для матчей чемпионата мира по футболу.



