Путин рассказал о продолжении контактов России с Украиной
3 сентября 202611:32
Юлия Савченко
Россия продолжает контакты с Украиной, прежде всего, по линии спецслужб. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме.
«Контакты, действительно, имеются. Они продолжаются прямо в текущем режиме тоже по линии специальных служб», - заявил глава государства.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что со стороны Украины и ее западных партнеров не поступило новых предложений о переговорах по урегулированию, напоминает Ura.ru.
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