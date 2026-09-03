Путин рассказал о продолжении контактов России с Украиной

Россия продолжает контакты с Украиной, прежде всего, по линии спецслужб. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме.

В МИД РФ заявили об отсутствии предложений от Киева о возобновлении дипконтактов

«Контакты, действительно, имеются. Они продолжаются прямо в текущем режиме тоже по линии специальных служб», - заявил глава государства.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что со стороны Украины и ее западных партнеров не поступило новых предложений о переговорах по урегулированию, напоминает Ura.ru.


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ФОТО: ТАСС / Владимир Смирнов
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