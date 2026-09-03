Умер лауреат Нобелевской премии по химии Хидэки Сиракава

Лауреат Нобелевской премии по химии профессор Университета Цукуба Хидэки Сиракава умер в возрасте 90 лет. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на семью ученого.

В Китае умер лауреат Нобелевской премии по физике Ян Чжэньнин

Сиракава скончался в больнице города Иокогама. Причиной смерти профессора стало онкологическое заболевание.

Хидэки Сиракава получил Нобелевскую премию по химии в 2000 году за открытие и развитие области электропроводящих полимеров. Вместе с профессором приз разделили американские ученые Алан Хигер и Алан Мак-Диармид.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:СмертьУченыеНобелевская Премия

Горячие новости

Все новости

партнеры