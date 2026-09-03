Умер лауреат Нобелевской премии по химии Хидэки Сиракава
3 сентября 202611:46
Юлия Савченко
Лауреат Нобелевской премии по химии профессор Университета Цукуба Хидэки Сиракава умер в возрасте 90 лет. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на семью ученого.
Сиракава скончался в больнице города Иокогама. Причиной смерти профессора стало онкологическое заболевание.
Хидэки Сиракава получил Нобелевскую премию по химии в 2000 году за открытие и развитие области электропроводящих полимеров. Вместе с профессором приз разделили американские ученые Алан Хигер и Алан Мак-Диармид.
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