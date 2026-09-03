Путин привел примеры проявлений государственного терроризма против России
Президент Владимир Путин назвал проявления государственного терроризма в отношении России. Об этом он рассказал на пленарной сессии Восточного экономического форума.
Глава государства указал на захваты гражданских судов, удары по торговым кораблям, угрозы атак на гражданские воздушные суда, пишет RT.
«Это, конечно, проявление государственного терроризма. И это осложняет, безусловно, возможности проведения двусторонних мирных переговоров», - подчеркнул Путин.
Как отметил российский лидер, тех, кто отмалчивается и не обращает внимания на подобные действия - прежде всего, западных союзников Украины - можно назвать соучастниками международного терроризма.
Ранее Путин назвал «заявкой на государственный терроризм» угрозы украинского президента Владимира Зеленского гражданским самолетам в российском небе.
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