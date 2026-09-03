Путин назвал сообщения о возможности заморозки вкладов глупыми вбросами

Президент Владимир Путин назвал вбросами слухи о возможности заморозки вкладов россиян. Об этом глава государства рассказал на Восточном экономическом форуме.

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«Это просто вбросы. Кстати говоря, довольно глупые», - подчеркнул лидер страны.

Ранее зампредседателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что заморозка вкладов граждан - это абсурд, она невозможна ни при каких условиях.

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ФОТО: ТАСС / Владимир Смирнов
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