Путин назвал сообщения о возможности заморозки вкладов глупыми вбросами
3 сентября 202612:06
Юлия Савченко
Президент Владимир Путин назвал вбросами слухи о возможности заморозки вкладов россиян. Об этом глава государства рассказал на Восточном экономическом форуме.
«Это просто вбросы. Кстати говоря, довольно глупые», - подчеркнул лидер страны.
Ранее зампредседателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что заморозка вкладов граждан - это абсурд, она невозможна ни при каких условиях.
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