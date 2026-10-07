В Новосибирском геронтологическом центре провели сеанс канистерапии

В геронтологическом центре Новосибирской области провели сеанс канистерапии. Это один из методов мягкой психологической поддержки. С животными пообщались несколько десятков пенсионеров. Об этом пишет ОТР.

«Полная чушь!»: Сомнолог опроверг пользу сна с собаками

По мнению специалистов, контакт с собакой помогает восстанавливать нейронные связи. Кинологи поделились секретами подготовки четвероногих и разрешили сфотографироваться с ними.

Канистерапевт и клинический психолог Юлия Соболева добавила, что взрослым людям тоже нужны нежность, эмоции и общение с животным. По ее словам, канистерапия — достаточно старое направление психологии. Причем появилось случайно, когда психотерапевт привел на сеанс питомца. В итоге дело пошло бодрее.

Подобные встречи хотят сделать в регионе регулярными, а сам метод включить в долгосрочные программы реабилитации.

Ранее ветеринар высшей категории Михаил Шеляков объяснил собачникам, как спастись от бешенства.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ЖивотныеПсихологияСобаки

Горячие новости

Все новости

партнеры