В Новосибирском геронтологическом центре провели сеанс канистерапии

По мнению специалистов, контакт с собакой помогает восстанавливать нейронные связи. Кинологи поделились секретами подготовки четвероногих и разрешили сфотографироваться с ними.



Канистерапевт и клинический психолог Юлия Соболева добавила, что взрослым людям тоже нужны нежность, эмоции и общение с животным. По ее словам, канистерапия — достаточно старое направление психологии. Причем появилось случайно, когда психотерапевт привел на сеанс питомца. В итоге дело пошло бодрее.



Подобные встречи хотят сделать в регионе регулярными, а сам метод включить в долгосрочные программы реабилитации.



Ранее ветеринар высшей категории Михаил Шеляков объяснил собачникам, как спастись от бешенства.

