В Новосибирском геронтологическом центре провели сеанс канистерапии
В геронтологическом центре Новосибирской области провели сеанс канистерапии. Это один из методов мягкой психологической поддержки. С животными пообщались несколько десятков пенсионеров. Об этом пишет ОТР.
По мнению специалистов, контакт с собакой помогает восстанавливать нейронные связи. Кинологи поделились секретами подготовки четвероногих и разрешили сфотографироваться с ними.
Канистерапевт и клинический психолог Юлия Соболева добавила, что взрослым людям тоже нужны нежность, эмоции и общение с животным. По ее словам, канистерапия — достаточно старое направление психологии. Причем появилось случайно, когда психотерапевт привел на сеанс питомца. В итоге дело пошло бодрее.
Подобные встречи хотят сделать в регионе регулярными, а сам метод включить в долгосрочные программы реабилитации.
Ранее ветеринар высшей категории Михаил Шеляков объяснил собачникам, как спастись от бешенства.
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