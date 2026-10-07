Литва ограничила временную защиту для военнообязанных украинцев

Засчитывают законное пересечение границы, штамп о выезде в паспорте, официальный документ об освобождении от армии или окончании службы. Требование не применяется к тем, кому временную защиту предоставили в любой стране ЕС до 4 августа, либо кто подал заявление в Литве до этой даты, но решение еще не приняли.



Ранее временная защита действовала до 4 марта следующего года. Ее продлили еще на год. По данным местного МВД, действующие виды на жительство в балтийской республике на основании временной защиты есть у 52 тыс. человек.



Сам механизм действует с 2022 года. По нему можно жить, работать и получать пособия в 27 странах. Сейчас в Евросоюзе с таким статусом находятся около 4,4 млн украинских беженцев. Крупнейшие общины — в Германии, Польше и Чехии. Взрослые мужчины составляют около 27%.



Ранее писали, что в Киеве обсуждали мобилизацию женщин.

