Литва ограничила временную защиту для военнообязанных украинцев
Литва продлила временную защиту для украинцев, спасающихся от боевых действий, до марта 2028 года. Одновременно ввела новое условие: если человек подлежит призыву, то должен представить доказательства ее прохождения. Об этом пишет LRT.
Засчитывают законное пересечение границы, штамп о выезде в паспорте, официальный документ об освобождении от армии или окончании службы. Требование не применяется к тем, кому временную защиту предоставили в любой стране ЕС до 4 августа, либо кто подал заявление в Литве до этой даты, но решение еще не приняли.
Ранее временная защита действовала до 4 марта следующего года. Ее продлили еще на год. По данным местного МВД, действующие виды на жительство в балтийской республике на основании временной защиты есть у 52 тыс. человек.
Сам механизм действует с 2022 года. По нему можно жить, работать и получать пособия в 27 странах. Сейчас в Евросоюзе с таким статусом находятся около 4,4 млн украинских беженцев. Крупнейшие общины — в Германии, Польше и Чехии. Взрослые мужчины составляют около 27%.
Ранее писали, что в Киеве обсуждали мобилизацию женщин.
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