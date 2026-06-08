«Полная чушь!»: Сомнолог опроверг пользу сна с собаками

Кошки и собаки должны ночью бегать, а не спать, сказал в эфире НСН Владимир Ковальзон, раскрыв «главного врага» сна.

Публикации СМИ о том, с какими домашними животными полезнее спать в одной кровати – это ерунда, заявил в интервью НСН сомнолог Владимир Ковальзон.

Британское издание Daily Mail ранее сообщило, что спать в одной постели с собакой полезнее, чем с кошкой, ссылаясь на соответствующее исследование. Ковальзон назвал это белибердой, подчеркнув, что совместный сон с домашними питомцами вреден для всех.

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«Я читал это - полная чушь, ерунда! Подобной белибердой сейчас заполнены все СМИ. Совершенно люди без мозгов – по любому поводу пишут, лишь бы внимание привлечь. Это дело привычки, есть люди, которые привыкают спать с кошкой или собакой, хотя на самом деле это и животным вредно, и человеку не полезно. Кошки и собаки – это ночные животные, они ночью должны бегать, а днем спать. Однако хозяева их переиначивают - они начинают днем бегать, а ночью спать, как человек, но это совершенно не в их природе. И с точки зрения гигиены ничего хорошего нет, если ты спишь с собакой или с кошкой», - подчеркнул сомнолог.

По его словам, комфорт сна зависит от привычки. При этом Ковальзон назвал «главного врага» сна.

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«Некоторые люди привыкают спать с животными, тут деваться некуда. Самое главное здесь привычка - к чему ты привык, с этим и спишь хорошо. Привык спать на жестком - будешь на жестком, привык на мягком - на жестком не сможешь уснуть, привык спать на свету - не сможешь спать в темноте, привык спать в супрешуме, не сможешь уснуть в тишине, и так далее. Самый главный враг сна – это эмоции. Если мы перед сном, за час или два испытаем какую-то неприятную или приятную, но сильную эмоцию – например, сообщение в телефоне или что-то тревожное или бодрящее в телевизоре - сон как рукой снимет и всё, вы не заснёте, и до полуночи будете мучиться. Перед сном главное успокоение, чтобы не было ни положительных эмоций, ни отрицательных », - предупредил собеседник НСН.

Клинический психолог Ольга Аристова ранее рассказала в пресс-центре НСН, как сон влияет на гормональную систему женщин.


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ФОТО: ТАСС / Валерия Калугина
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