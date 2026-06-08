Публикации СМИ о том, с какими домашними животными полезнее спать в одной кровати – это ерунда, заявил в интервью НСН сомнолог Владимир Ковальзон.

Британское издание Daily Mail ранее сообщило, что спать в одной постели с собакой полезнее, чем с кошкой, ссылаясь на соответствующее исследование. Ковальзон назвал это белибердой, подчеркнув, что совместный сон с домашними питомцами вреден для всех.