СМИ: В Новосибирске отказались закупить лекарство за 600 млн рублей в год
Пациентка с редким диагнозом АДА-ТКИН (тяжелый комбинированный иммунодефицит с нехваткой аденозиндезаминазы), 21-летняя Татьяна Дроздова из Новосибирска, вынужденно поселилась в больнице, чтобы поддерживать жизнедеятельность. Об этом сообщило издание NGS.RU.
По словам пациентки, она — единственный человек в стране, кто смог дожить до 21 года с таким диагнозом.
Медики назначили Дроздовой препарат Elapegademase-IvIr (Revcovi) в 2023 году, годовой курс лечения стоит 600 миллионов рублей. Рассчитывать на помощь детского благотворительного фонда она не может в силу своего возраста.
Пациентка была вынуждена обратиться в суд, поскольку новосибирский Минздрав отказался приобретать лекарство. Суд принял решение в пользу девушки, однако она по-прежнему не получила препарат из-за того, что Минздрав обжаловал решение первой инстанции.
Ранее ведущий онколог Международной академической клиники Вадим Гутник заявил, что Россия потеряла из-за санкций около двух тысяч наименований лекарственных препаратов, значительная часть приходится на препараты для онкологических пациентов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru