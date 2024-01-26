СМИ: В Новосибирске отказались закупить лекарство за 600 млн рублей в год

По словам пациентки, она — единственный человек в стране, кто смог дожить до 21 года с таким диагнозом.

Медики назначили Дроздовой препарат Elapegademase-IvIr (Revcovi) в 2023 году, годовой курс лечения стоит 600 миллионов рублей. Рассчитывать на помощь детского благотворительного фонда она не может в силу своего возраста.

Пациентка была вынуждена обратиться в суд, поскольку новосибирский Минздрав отказался приобретать лекарство. Суд принял решение в пользу девушки, однако она по-прежнему не получила препарат из-за того, что Минздрав обжаловал решение первой инстанции.

Ранее ведущий онколог Международной академической клиники Вадим Гутник заявил, что Россия потеряла из-за санкций около двух тысяч наименований лекарственных препаратов, значительная часть приходится на препараты для онкологических пациентов.

