В Новосибирске c 26 мая сняли ограничения по торговле рассадой на рынках

Предпринимателей Новосибирска в сфере садоводства с 26 мая допустят к продажи своей продукции на городских рынках, тем самым сняв ограничения, которые были введены для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Около недели назад вопрос о торговле рассадой и саженцами питомниками региона был поднят комитетом Законодательного Собрания Новосибирской области по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям. Председатель комитета Олег Подойма отметил убытки, которые терпят предприниматели.

«Люди приготовили к сезону рассаду, саженцы. Период их продажи – каких-то две-три недели, и всё. Не говоря уже о снижении доходов, люди несут прямые убытки», - подчеркнул Подойма.