В Новосибирске c 26 мая сняли ограничения по торговле рассадой на рынках
Предпринимателей Новосибирска в сфере садоводства с 26 мая допустят к продажи своей продукции на городских рынках, тем самым сняв ограничения, которые были введены для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Около недели назад вопрос о торговле рассадой и саженцами питомниками региона был поднят комитетом Законодательного Собрания Новосибирской области по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям. Председатель комитета Олег Подойма отметил убытки, которые терпят предприниматели.
«Люди приготовили к сезону рассаду, саженцы. Период их продажи – каких-то две-три недели, и всё. Не говоря уже о снижении доходов, люди несут прямые убытки», - подчеркнул Подойма.
На тот момент, по словам министра сельского хозяйства области Евгения Лещенко, была приостановлена торговля лишь Центрального, Октябрьского и Ленинского рынков областного центра. Остальные площадки для продажи были активны. На что депутаты Заксобрания отметили, что сложившаяся традиционность мест торговли важна для данного вида продаж и предложили снять запрет, дав возможность питомникам, производителям и продавцам садовых культур вернуться на свои торговые места.
После неоднократных проверок торговых площадок было принято решение открыть торговлю по ряду направлений на Центральном, Октябрьском и Ленинградском рынках Новосибирска.
«Теперь, с возобновлением работы рынков, самое важное ― соблюдать комплекс санитарных мер для противодействия распространению коронавируса. Мониторинг розничных рынков мы намерены проводить регулярно», - уточнил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров.
Предприниматели обязаны иметь средства индивидуальной защиты (перчатки и маски), а также дезинфицирующие средства. При этом, обработка помещений должна проводиться каждые два часа.
Ранее НСН сообщала, что спикер Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив в рамках рабочего визита в Сузунский район посетил местное лесное хозяйство и проверил, как развивается лесозаготовка. Председатель регионального парламента призвал продолжать линию на заготовку и переработку древесины собственными силами, пообещав поддержать лесхоз, если его руководство выйдет с предложениями по участию в инвестпроекте.
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