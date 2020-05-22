В Новосибирской области наградили тружеников-аграриев

Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив поздравил коллективы аграриев Сузунского района с успешным проведением посевной и вручил награды лучшим механизаторам.

Посевная в хозяйствах района уже вышла на финишную прямую. На 20 мая в районе было засеяно более 82% площадей, отведенных под яровые культуры. Как говорят аграрии, причина такого результата не только в хорошей погоде, но еще в наличии завезенного в полном объеме топлива. Это позволит хозяйствам в срок и качественно завершить посевную компанию. Помимо этого только в этом году хозяйствами приобретено 24 единицы техники и оборудования, в том числе 7 тракторов марок «Беларусь», РСМ (Бюллер), посевной комплекс «Кузбасс», другая техника на общую сумму 101, 7 млн. рублей.

Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив выразил убеждение, что главное все же - это мастерство и самоотверженный труд аграриев. По его словам, работа идет с опрежением на 10-12 дней. Он пожелал хорошего урожая и процветания районам.

По традиции весенне-полевых работ в Сузунском районе состоялось награждение лучших механизаторов денежными призами.