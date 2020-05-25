В Новосибирском Заксобрании пообещали поддержать переработку древесины

Спикер Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив в рамках рабочего визита в Сузунский район посетил местное лесное хозяйство и проверил, как развивается лесозаготовка. Одна из важнейших точек роста Сузунского района — предприятие АО «Сузунский лесхоз», который предстоит преобразовать в высокотехнологичное производство с глубокой переработкой древесины.



В 2018 году предприятие вышло из состояния банкротства, в прошлом году оно получило прибыль в размере 16 миллионов рублей, которые вложили в покупку лесоперарабатывающей технологической линии, рассказал Шимкиву директор лесхоза Александр Талышев. По его словам, потребуется докупить технологического оборудования ещё на 25 миллионов рублей.



Председатель регионального парламента призвал продолжать линию на заготовку и переработку древесины собственными силами, пообещав поддержать лесхоз, если его руководство выйдет с предложениями по участию в инвестпроекте.



Шимкив приезжал в Сузунский лесхоз в апреле прошлого года. Тогда он обращал внимание на то, что в лесхозе из 57 тысяч кубометров древесины перерабатывают только 7 тысяч в год, а остальное перепродают. Это потерянная прибыль, которую можно было бы получить со своей переработкой, проводя тендеры, отмечал спикер новосибирского ЗакСобрания.

