МГУ прорабатывает три сценария начала учебного года

Московский государственный университет им. Ломоносова прорабатывает три сценария начала учебного года. Об этом рассказал ректор МГУ Виктор Садовничий, подчеркнув, что речь идёт о традиционном, смешанном и дистанционном формате, пишет ТАСС.

Садовничий подчеркнул, что до сих пор говорил об оптимистичном сценарии, при котором учебный год 1 сентября начнётся в обычном режиме – пока это основной сценарий. Однако он отметил, что вуз готовит ещё два сценария.

«Промежуточный - возможно, мы большие лекции будем делать в онлайн-формате, а практические занятия сумеем вести, по возможности, в обычном режиме. Третий сценарий, при котором все будет в онлайн-режиме. Возможно, первый семестр или несколько месяцев первого семестра», - заявил Садовничий.