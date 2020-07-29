МГУ прорабатывает три сценария начала учебного года

Московский государственный университет им. Ломоносова прорабатывает три сценария начала учебного года. Об этом рассказал ректор МГУ Виктор Садовничий, подчеркнув, что речь идёт о традиционном, смешанном и дистанционном формате, пишет ТАСС.

Садовничий подчеркнул, что до сих пор говорил об оптимистичном сценарии, при котором учебный год 1 сентября начнётся в обычном режиме – пока это основной сценарий. Однако он отметил, что вуз готовит ещё два сценария.

«Промежуточный - возможно, мы большие лекции будем делать в онлайн-формате, а практические занятия сумеем вести, по возможности, в обычном режиме. Третий сценарий, при котором все будет в онлайн-режиме. Возможно, первый семестр или несколько месяцев первого семестра», - заявил Садовничий.

Когда в школу? Вероятность дистанционного обучения беспокоит взрослых

Между тем, ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что будущий учебный год в российских школах начнется в традиционном формате. Он подчеркнул, что будут учтены все требования Роспотребнадзора и опыт проведения ЕГЭ в период пандемии коронавирусной инфекции .

Кроме того, Кравцов сообщил об отсутствии планов введения дистанционного обучения, пишет RT.

Помимо этого, ранее министр просвещения РФ заявил, что 1 сентября традиционные линейки в российских школах пройдут, но в условиях соблюдения всех мер безопасности – в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Кравцов отметил, что во время торжественного открытия нового учебного года необходимо будет создать максимально безопасные для здоровья школьников и учителей условия, отмечает Ura.ru.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КоронавирусСтудентыВиктор СадовничийМГУ
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