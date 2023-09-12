В Новой Москве вылеченных животных выпустили в естественную среду обитания

В Новой Москве состоялся первый в этом году осенний выпуск животных в естественную среду обитания. Все они прошли реабилитацию и готовы вернуться в природу.

Всего были выпущены более 50 животных, среди которых две лисы, енотовидная собака, два чеглока, пять соколов пустельги, два ястреба перепелятника, семь неясытей, три ушастых совы, лысуха и другие.

В выпуске принял участие руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский. Он рассказал подробнее о пернатых, которые были выпущены в естественную среду обитания. Некоторые из них являются редкими и занесены в Красную книгу Москвы.

«Птицы очень часто попадают в наш Центр реабилитации. Небоскребы для них — это скалы. Есть кормовая база неплохая, но иногда они попадают в опасные ситуации, получая травмы. Например, у ястреба было повреждено крыло. Мы подлечили его, адаптировали и выпускаем домой», - сказал Антон Кульбачевский.

Глава Центра реабилитации диких животных Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Виталий Ратнер рассказал и о других животных, которых удалось спасти и выпустить на волю.

«Выпущенных лис подобрали в одной из школ Новой Москвы. Лисята были маленькие, им было где-то полтора-два месяца. В Центре они подросли и сегодня настолько окрепли, что их можно спокойно выпускать — они спокойно уйдут в зиму», - объяснил он.

Все звери и птицы содержались в Центре реабилитации диких животных Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. В Центр они поступили в результате обращений граждан в Единую справочную службу мэрии Москвы.

Одним требуется оказание ветеринарной, реабилитационной и другой помощи (по выхаживанию, подращиванию, дедоместикации), другие особи оказались в несвойственной им городской среде, к нахождению в которой они не готовы в силу своей биологии и зоопсихологии, что может привести к негативным последствиям и даже к их гибели.

Поступившие животные нуждались в ветеринарной или реабилитационной помощи, были обессилены, им была оказана вся необходимая помощь – теперь они могут жить на воле. Место выпуска выбрано с учетом видовых особенностей.

В июле специалисты Департамента природопользования уже провели выпуск диких животных на природных территориях ТиНАО города Москвы. Так, барсук, енотовидная собака и лисы получили второй шанс на свободную жизнь в дикой природе. Животные аборигенных видов, то есть обитатели нашего региона, успешно прошли курс реабилитации.

Всего в природу вернулись девять особей: семь лис, одна енотовидная собака и один барсук.

А в конце мая состоялся первый в этом году выпуск зайцев. В районе поселения Новофедоровское в естественную природу отправлены четыре особи зайца-беляка и девять особей зайца-русака.

В 2023 году реализуются мероприятия по восстановлению популяций зайца-беляка и зайца-русака на природных территориях Москвы. Эти животные включены в Красную книгу Москвы. Цель - восполнение численности зайцев для получения устойчивых сообществ этих видов.

Всего в 2023 году запланирован выпуск более 250 особей зайцев на территории ТиНАО. Всех животных специально выращивают и адаптируют к обитанию в условиях естественной природной среды. Практика уже показала, что выпущенные зайцы успешно приспосабливаются у жизни в дикой природе.

Как отмечают в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, программа мероприятий по выпуску зайцев в природу — большой шаг на пути к восстановлению их численности.

