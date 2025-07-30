Спикер парламента Турции выразил оптимизм в вопросе урегулирования на Украине
Турция продолжает рассчитывать на дипломатическое завершение конфликта между Россией и Украиной, заявил спикер турецкого парламента Нуман Куртулмуш. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости на полях шестой Всемирной конференции парламентариев в Женеве, проходившей под эгидой ООН.
По словам Куртулмуша, Анкара с начала боевых действий прилагала серьезные усилия для мирного урегулирования и сохраняет оптимизм в этом вопросе.
Он напомнил, что в марте 2022 года украинская и российская делегации уже достигли предварительных договоренностей в Стамбуле, однако заключения окончательного соглашения тогда не произошло.
По его мнению, это произошло из-за вмешательства третьих стран, не заинтересованных в завершении конфликта, передает «Радиоточка НСН».
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