В Словении в ДТП с участием россиянина погибли пять иностранцев
Пять иностранных граждан погибли в результате серьезного дорожно-транспортного происшествия на северо-востоке Словении. Об этом сообщило агентство STA со ссылкой на полицию города Целе.
По предварительным данным, авария произошла после того, как фургон, за рулем которого находился гражданин Украины, столкнулся с грузовиком, управляемым россиянином.
Причиной трагедии, по версии следствия, стало превышение скорости.
Кроме пяти погибших, еще один человек получил тяжелые травмы. Информация о состоянии гражданина России, участвовавшего в аварии, пока не раскрывается, передает «Радиоточка НСН».
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