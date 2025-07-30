В Словении в ДТП с участием россиянина погибли пять иностранцев

Пять иностранных граждан погибли в результате серьезного дорожно-транспортного происшествия на северо-востоке Словении. Об этом сообщило агентство STA со ссылкой на полицию города Целе.

По предварительным данным, авария произошла после того, как фургон, за рулем которого находился гражданин Украины, столкнулся с грузовиком, управляемым россиянином.

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Причиной трагедии, по версии следствия, стало превышение скорости.

Кроме пяти погибших, еще один человек получил тяжелые травмы. Информация о состоянии гражданина России, участвовавшего в аварии, пока не раскрывается, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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