В Новогоднюю ночь можно получить штраф за беспорядки

Речь идет прежде всего о нарушении запрета на распитие спиртного в общественных местах. Штраф за это составит до 1,5 тыс. рублей. А за курение на улице— от 500 рублей до 3 тыс. рублей.



В России введен запрет на запуск фейерверков вблизи жилых домов, из окон и с балконов многоэтажек. Нарушителю придется заплатить штраф от 500 рублей до 5 тыс. рублей. А если при запуске петарды пострадают люди или их имущество, ответственность может стать уголовной.

«Перед запуском салюта помните, что органы местного самоуправления составляют списки специальных площадок для этого. Их перечень можно найти в интернете», — говорит Терновцов.

Другие эксперты рекомендуют ознакомиться с требованиями закона о тишине и санкциями к хулиганам.

Издание напоминает, что пострадавшие могут позвонить по номеру телефона «112», чтобы сообщить о происшествии.

