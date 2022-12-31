В Новогоднюю ночь можно получить штраф за беспорядки
Член комиссии Общественной Палаты РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Александр Терновцов рассказал «Известиям» о наиболее частых наказаниях, которые получают россияне, нарушая законы в Новогоднюю ночь.
Речь идет прежде всего о нарушении запрета на распитие спиртного в общественных местах. Штраф за это составит до 1,5 тыс. рублей. А за курение на улице— от 500 рублей до 3 тыс. рублей.
В России введен запрет на запуск фейерверков вблизи жилых домов, из окон и с балконов многоэтажек. Нарушителю придется заплатить штраф от 500 рублей до 5 тыс. рублей. А если при запуске петарды пострадают люди или их имущество, ответственность может стать уголовной.
«Перед запуском салюта помните, что органы местного самоуправления составляют списки специальных площадок для этого. Их перечень можно найти в интернете», — говорит Терновцов.
Другие эксперты рекомендуют ознакомиться с требованиями закона о тишине и санкциями к хулиганам.
Издание напоминает, что пострадавшие могут позвонить по номеру телефона «112», чтобы сообщить о происшествии.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+5 527 / сут.
Умерли
394 тыс.+58 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+7 515 / сут.
- В Новогоднюю ночь можно получить штраф за беспорядки
- Российский лидер выступил с новогодним обращением к соотечественникам
- СМИ: Совершен прорыв обороны ВСУ в Артёмовске
- ВС РФ взяли под контроль Дорожнянку в Запорожской области
- Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины
- СМИ: В ЛНР ликвидировали агента СБУ
- ВС РФ нанесли удар по военной базе в Черниговской области Украины
- Военный эксперт рассказал о новой тактике ВС РФ на Украине
- Шойгу в новогоднем поздравлении рассказал о выпавших России тяжелых испытаниях
- Умер Папа Римский на покое Бенедикт XVI
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru