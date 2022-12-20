В МЧС заявили, что ограничений на запуск фейерверков на Новый год нет

Директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Ринат Еникеев заявил, что министерство не вводило в России никаких ограничений и запретов на запуск фейерверков на Новый год, сообщает РИА новости.

В Курской области решили запретить продажу фейерверков до конца февраля

«Как представитель МЧС России публично заявляю, что ограничений и запретов на использование пиротехнической продукции в новогоднюю ночь по линии рисков, которые предупреждает МЧС России, нет», – подчеркнул он.

Ранее столичный комплекс городского хозяйства призвал жителей Москвы не запускать салюты и фейерверки в парках, пишут «Известия».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Pixabay/piotrgiczela
ТЕГИ:ЗапретНовый ГодМЧС РФФейерверки
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры