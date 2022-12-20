В МЧС заявили, что ограничений на запуск фейерверков на Новый год нет
Директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Ринат Еникеев заявил, что министерство не вводило в России никаких ограничений и запретов на запуск фейерверков на Новый год, сообщает РИА новости.
«Как представитель МЧС России публично заявляю, что ограничений и запретов на использование пиротехнической продукции в новогоднюю ночь по линии рисков, которые предупреждает МЧС России, нет», – подчеркнул он.
Ранее столичный комплекс городского хозяйства призвал жителей Москвы не запускать салюты и фейерверки в парках, пишут «Известия».
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