Голикова: Раком и диабетом второго типа страдают более трети взрослых россиян

На полях II форума «Россия и мир: тренды здорового долголетия» она отметила, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает эти болезни управляемыми.

«Время на нашей стороне, эти заболевания не развиваются за несколько часов или дней, чтобы они появились, требуется длительное время», - указала вице-премьер, добавив, что их можно распознать на ранней стадии.

Ранее диетолог Марият Мухина заявила «Радиоточке НСН», что фактором развития диабета может стать даже детское фруктовое пюре «без сахара», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

