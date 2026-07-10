Голикова: Раком и диабетом второго типа страдают более трети взрослых россиян
Диабетом диабетом второго типа, онкологическими, нейродегенеративными и сердечно-сосудистыми заболеваниями страдают порядка 37% взрослых россиян. Как сообщает ТАСС, об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
На полях II форума «Россия и мир: тренды здорового долголетия» она отметила, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает эти болезни управляемыми.
«Время на нашей стороне, эти заболевания не развиваются за несколько часов или дней, чтобы они появились, требуется длительное время», - указала вице-премьер, добавив, что их можно распознать на ранней стадии.
Ранее диетолог Марият Мухина заявила «Радиоточке НСН», что фактором развития диабета может стать даже детское фруктовое пюре «без сахара», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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