В Норильске объявили штормовое предупреждение из-за метели

В Красноярском крае в Норильске прошли сильная метель. Как пишет сайт «Подмосковье сегодня», в связи с ухудшенными погодными условиями в городе было объявлено штормовое предупреждение.

В городе снежная метель сопровождалась порывистым ветром, отмечает издание. По словам синоптиков, снег в середине сентября для региона является редкостью. Как правило, первый снег появляется в конце октября.

По данным Gismeteo, в настоящее время в Норильске -1 (по ощущениям -5), облачно.

Тем временем в Москве 11 сентября был побит температурный рекорд 1972 года.



