В Москве побит температурный рекорд 70-летней давности

Эта среда стала самым теплым 11 сентября в Москве за последние 70 лет. Об этом РИА Новости заявил сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Он отметил, что в полдень воздух в российской столице прогрелся до +26,3 градуса. Это показатель является рекордным за всю историю метеонаблюдений, то есть с 1949 года.

До этого самым теплым было 11 сентября 1972 года. Тогда воздух в Москве прогрелся до 25,6 градуса. К слову, синоптики отмечают, что эта среда стала ещё и самым теплым днем в текущем сентябре.