В Москве побит температурный рекорд 70-летней давности
Эта среда стала самым теплым 11 сентября в Москве за последние 70 лет. Об этом РИА Новости заявил сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Он отметил, что в полдень воздух в российской столице прогрелся до +26,3 градуса. Это показатель является рекордным за всю историю метеонаблюдений, то есть с 1949 года.
До этого самым теплым было 11 сентября 1972 года. Тогда воздух в Москве прогрелся до 25,6 градуса. К слову, синоптики отмечают, что эта среда стала ещё и самым теплым днем в текущем сентябре.
Между тем, ранее НСН писала, что в предстоящие выходные жителей столицы ждёт резкое похолодание. Как пишет ТАСС, по словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, температура воздуха понизится до +13 градусов. Кроме того, в мегаполисе пройдут кратковременные дожди.
Специалист подчеркнул, что смещение холодного фронта и понижение температуры примерно на пять градусов произойдёт уже во второй половине пятницы.
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