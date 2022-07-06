В Нижневартовске произошла вспышка гепатита
Вспышка вирусного гепатита А зафиксирована в Нижневартовске, сообщает «РЕН ТВ».
Зарегистрировано 36 случаев заболевания среди работников одного из акционерных обществ. Также заболел один ребенок.
Госпитализирован 21 человек, еще 15 заразившихся проходят лечение амбулаторно.
В городе проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что случаев гепатита неизвестной этиологии, обнаруженного за рубежом, в России не выявлено.
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