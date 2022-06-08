ВОЗ: выявлено более 700 случаев гепатита неизвестного происхождения у детей
8 июня 202221:40
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о фиксации более 700 случаев гепатита неизвестного происхождения, обнаруженных у детей, передает ТАСС.
Как заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщения поступили из 34 разных стран. По его данным, по крайней мере 38 из детей получили пересадку печени, также зарегистрированы 10 случаев летального исхода.
Гебрейесус отметил, что 5 вирусов, вызывающих гепатит, не были обнаружены ни в одном из случаев.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 646 / сут.
Умерли
380 тыс.+79 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+4 737 / сут.
- Российская сеть «Лэтуаль» продала свои активы на Украине
- На Марсовом поле в Петербурге можно будет бесплатно отправить открытку по РФ
- В Чехии 127 гражданам стран запретили присоединиться к ВС Украины
- Глава ДНР Пушилин отправил правительство в отставку
- В Италии отменили около 360 рейсов из-за забастовки сотрудников авиакомпаний
- Европарламент призвал дать Украине статус кандидата на членство в ЕС
- СМИ: Huawei закрывает магазины в России
- Росздравнадзор: в стране нет проблем с поставками зарубежного медоборудования
- СМИ: Первый канал поднял зарплату сотрудникам на 20%
- Никарагуа разрешила вводить российские войска на свою территорию
8 июня 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru