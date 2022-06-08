ВОЗ: выявлено более 700 случаев гепатита неизвестного происхождения у детей

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о фиксации более 700 случаев гепатита неизвестного происхождения, обнаруженных у детей, передает ТАСС.

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Как заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщения поступили из 34 разных стран. По его данным, по крайней мере 38 из детей получили пересадку печени, также зарегистрированы 10 случаев летального исхода.

Гебрейесус отметил, что 5 вирусов, вызывающих гепатит, не были обнаружены ни в одном из случаев.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВОЗ
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