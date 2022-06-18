Попова заявила об отсутствии в России случаев гепатита неизвестной этиологии

«Российская Федерация не имеет таких случаев. Мы ведем постоянный мониторинг, и в последние три месяца мы видим снижение заболеваемости по всем гепатитам. Ничего необычного не происходит как у взрослых, так и у детей», — подчеркнула Попова.

Главный санитарный врач добавила, что в стране каждый случай «под прицелом», и пропустить диагностируется и этиологически расшифровывается, поэтому невозможно пропустить какой-либо гепатит.

