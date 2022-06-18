Попова заявила об отсутствии в России случаев гепатита неизвестной этиологии
Случаев гепатита неизвестной этиологии, обнаруженного за рубежом, в России не выявлено. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Российская Федерация не имеет таких случаев. Мы ведем постоянный мониторинг, и в последние три месяца мы видим снижение заболеваемости по всем гепатитам. Ничего необычного не происходит как у взрослых, так и у детей», — подчеркнула Попова.
Главный санитарный врач добавила, что в стране каждый случай «под прицелом», и пропустить диагностируется и этиологически расшифровывается, поэтому невозможно пропустить какой-либо гепатит.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru