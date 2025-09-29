Прожиточный минимум в РФ в 2026 году составит 18 939 рублей

Прожиточный минимум в РФ в 2026 году составит 18 939 рублей. Об этом со ссылкой на проект федерального бюджета сообщает RT.

Правительство одобрило проект нового трехлетнего бюджета России

Отмечается, что прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 20 644 рубля.

Также в документе говорится, что прожиточный минимум для пенсионеров в следующем году будет установлен на уровне 16 288 рублей, а для детей он составит 18 371 рубль.

Ранее в Минтруда РФ заявили, что индексацию пенсий в 2026 году проведут разово с 1 января, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БюджетГосдумаПрожиточный Минимум

Горячие новости

Все новости

партнеры