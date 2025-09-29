Прожиточный минимум в РФ в 2026 году составит 18 939 рублей
29 сентября 202516:30
Прожиточный минимум в РФ в 2026 году составит 18 939 рублей. Об этом со ссылкой на проект федерального бюджета сообщает RT.
Отмечается, что прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 20 644 рубля.
Также в документе говорится, что прожиточный минимум для пенсионеров в следующем году будет установлен на уровне 16 288 рублей, а для детей он составит 18 371 рубль.
Ранее в Минтруда РФ заявили, что индексацию пенсий в 2026 году проведут разово с 1 января, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
