В Нижнем Новгороде остаются шесть «застрявших» московских рейсов
Большинство самолетов, перенаправленных накануне из Москвы в Нижний Новгород из-за сильного тумана в столице, уже вылетели в пункт назначения, сообщает в среду «Интерфакс».
По данным оперативного штаба, в Москву отправлено 34 рейса, в Нижнем Новгороде остаются еще шесть самолетов, которые улетят в столицу до 11:00.
Ранее сообщалось о многочисленных проблемах авиапассажиров этих рейсов, которыми займется прокуратура. Люди жаловались на то, что их не выпускали из самолетов, не давая при этом еды и воды.
В частности, пришлось вызвать скорую для ребенка, которому стало плохо во время семичасового ожидания на борту рейса авиакомпании «Победа». Аэропорт не смог найти лишний трап, поэтому людям даже не могли передать еду и воду. В итоге членам экипажа пришлось использовать баллоны с кислородом, чтобы спасти жизнь ребенку.
По данным властей региона, аэропорт Нижнего Новгорода не рассчитан на прием такого количества рейсов. При этом губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сказал, что авиакомпаниям разрешили высаживать пассажиров, но они сами принимали решение – ждать вылета или выпустить людей.
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